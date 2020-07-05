На севере Новосибирска открыли новую лыжную базу за 25 млн рублей

Сейчас на базе тренируются 67 человек, однако руководством города хочет, чтоб здесь тренировались не меньше 150 спортсменов. Кстати, строительство базы – это еще не финальный этап развития инфраструктуры. Для профессиональных спортсменов будет оборудована трасса вокруг ближайшего озера.