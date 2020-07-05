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На севере Новосибирска открыли новую лыжную базу за 25 млн рублей

5 июля 2020, 13:39
Для профессиональных спортсменов будет оборудована трасса вокруг ближайшего озера.

В Новосибирске открыли новую лыжную базу. Ее стоимость - 25 млн рублей. Эту новость озвучила на своем сайте пресс-служба мэрии города.

Базу на собственные деньги построил один из влиятельных застройщиков города. На территории базы есть все, что необходимо для занятия зимними видами спорта. Имеются раздевалка, сауны для восстановления после тренировок, помещения для подготовки лыж, сушильная комната и методический кабинет. Действует и прокат лыжного инвентаря.

Сейчас на базе тренируются 67 человек, однако руководством города хочет, чтоб здесь тренировались не меньше 150 спортсменов. Кстати, строительство базы – это еще не финальный этап развития инфраструктуры. Для профессиональных спортсменов будет оборудована трасса вокруг ближайшего озера.

Напомним, всего на территории Новосибирской области сегодня действует 78 спортивных школ. В них занимаются зимними видами спорта более 63 тысяч человек.

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#Новости#Спорт
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