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Posted 5 июля 2020, 06:00

Published 5 июля 2020, 06:00

Modified 25 декабря, 15:32

Updated 25 декабря, 15:32

Новосибирских дачников просят помочь в поисках пропавшего Олега Иванова

5 июля 2020, 06:00
Мальчик с особенностями развития может прятаться на дачах рядом.

В Новосибирске продолжаются поиски 14-летнего Олега Иванова. Он испугался собаки и пропал 1 июля. Подросток страдает аутизмом.

В субботу, 4 июля, полицейские обратились к новосибирцам, у которых есть дачные участки в районе ТЭЦ-5. Мальчик с особенностями развития может прятаться на дачах рядом.

"У мальчика слабо развита речь, он боится людей, не ориентируется на местности. Просьба к гражданам, имеющим дачные участки в указанном районе, а именно ТЭЦ—5, поселок Раздольный, Золоотвал, проверить свои участки на предмет возможного нахождения там разыскиваемого", — говорится в сообщении полиции.

Тем временем дело об исчезновении мальчика курирует следственный комитет. Криминалисты изучили место происшествия, затем местность осмотрели с вертолета. Результатов поиск пока не дал. К розыску подключились волонтеры.

#Происшествия
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