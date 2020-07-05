Новосибирских дачников просят помочь в поисках пропавшего Олега Иванова

Posted 5 июля 2020, 06:00
Published 5 июля 2020, 06:00
Modified 25 декабря, 15:32
Updated 25 декабря, 15:32
В Новосибирске продолжаются поиски 14-летнего Олега Иванова. Он испугался собаки и пропал 1 июля. Подросток страдает аутизмом.
В субботу, 4 июля, полицейские обратились к новосибирцам, у которых есть дачные участки в районе ТЭЦ-5. Мальчик с особенностями развития может прятаться на дачах рядом.
"У мальчика слабо развита речь, он боится людей, не ориентируется на местности. Просьба к гражданам, имеющим дачные участки в указанном районе, а именно ТЭЦ—5, поселок Раздольный, Золоотвал, проверить свои участки на предмет возможного нахождения там разыскиваемого", — говорится в сообщении полиции.
Тем временем дело об исчезновении мальчика курирует следственный комитет. Криминалисты изучили место происшествия, затем местность осмотрели с вертолета. Результатов поиск пока не дал. К розыску подключились волонтеры.