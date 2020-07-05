Новосибирских дачников просят помочь в поисках пропавшего Олега Иванова

"У мальчика слабо развита речь, он боится людей, не ориентируется на местности. Просьба к гражданам, имеющим дачные участки в указанном районе, а именно ТЭЦ—5, поселок Раздольный, Золоотвал, проверить свои участки на предмет возможного нахождения там разыскиваемого", — говорится в сообщении полиции.