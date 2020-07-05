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Отменен вывозной рейс из Бишкека в Новосибирск

5 июля 2020, 20:02
Минкомсвязь обнародовала список вывозных маршрутов до 11 июля.

Вывозной рейс авиакомпании S7 Бишкек - Новосибирск отменен. Ранее этот рейс анонсировался Минкомсвязью в списке вывозных маршрутов до 11 июля. Однако онлайн-табло аэропорта Толмачево говорит об отмене этого рейса.

Остальные рейсы ждут в Новосибирске. На 16.10 5 июля запланирован вылет самолета из Ташкента. В 13.00 6 июля должен вылететь борт из Усть-Каменогорска. 7 июля в 17.45 в Новосибирск отправится самолет из города Ош. На 18.10 8 июля запланирован еще один рейс из Бишкека. И наконец 9 июля в Толмачево прилетит самолет из Алматы. Вылет назначен на 15.50. Все обозначенные вывозные рейсы также выполняет авиакомпания S7.

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#Новости#Транспорт
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