Отменен вывозной рейс из Бишкека в Новосибирск

Остальные рейсы ждут в Новосибирске. На 16.10 5 июля запланирован вылет самолета из Ташкента. В 13.00 6 июля должен вылететь борт из Усть-Каменогорска. 7 июля в 17.45 в Новосибирск отправится самолет из города Ош. На 18.10 8 июля запланирован еще один рейс из Бишкека. И наконец 9 июля в Толмачево прилетит самолет из Алматы. Вылет назначен на 15.50. Все обозначенные вывозные рейсы также выполняет авиакомпания S7.