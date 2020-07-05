В Новосибирске 83 пациента с коронавирусом борются за жизнь в реанимации

В Новосибирской области 83 пациента с коронавирусом борются за жизнь в реанимации. За сутки больных в отделениях интенсивной терапии стало меньше на 2. А вот новосибирцев, подключенных к аппаратам ИВЛ напротив - стало больше (27 против 22 вчерашних). К сожалению, такие цифры не позволяют надеяться на то, что список жертв COVID-19 в Новосибирской области перестанет пополняться.
На утро 5 июля в регионе по данным оперативного штаба от коронавируса умерли уже 112 новосибирцев. Еще четыре пациента за сутки пополнили печальную статистику. Скончались трое мужчин (58 лет, 71 год и 77 лет). Также не стало 58-летней женщины.
Теперь в регионе зафиксировано 6505 случаев заражения COVID-19 (+112 за сутки), в том числе 380 детей.Выздоровели 4071 человек (+31 за сутки). В детскую больницу №3 помещены 54 ребенка с подозрением на коронавирус и с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с аналогичными показателями в инфекционных стационарах Новосибирска содержится 2316. Еще 604 пациента госпитализированы в районах области, сообщает оперштаб.