В Новосибирске 83 пациента с коронавирусом борются за жизнь в реанимации

В Новосибирской области 83 пациента с коронавирусом борются за жизнь в реанимации. За сутки больных в отделениях интенсивной терапии стало меньше на 2. А вот новосибирцев, подключенных к аппаратам ИВЛ напротив - стало больше (27 против 22 вчерашних). К сожалению, такие цифры не позволяют надеяться на то, что список жертв COVID-19 в Новосибирской области перестанет пополняться.