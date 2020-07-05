atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске пакет с живыми щенками выбросили на свалку

5 июля 2020, 12:06
Двое выжили и нуждаются в помощи.

В Новосибирске живодеры выбросили в мусорку пакет с живыми щенками.11 малышей погибли в машине для переработки мусора. Двое выжили, их сейчас спасают волонтёры-зоозащитники. Об этом сообщается в группе "Помощь животным НЦПДЖ" в социальной сети "ВКонтакте".

Щенков в зооцентр принесли сами работники городской свалки. Зоозащитники просят неравнодушных новосибирцев помочь в деле спасения выживших собак. Каждый день их кормления и ухода на передержке стоит 200 рублей.

"У нас хватило средств на оплату нескольких ближайших дней. Через сколько малыши найдут свои новые дома неизвестно, поэтому нам очень нужна помощь с оплатой передержки", — говорится в сообщение волонтеров.

Материалы по теме
В Новосибирске водитель сбил собаку и скрылсяВ Новосибирске возбуждено уголовное дело за расстрел бродячей собакиВ Новосибирске 14-летний подросток испугался собаки и пропал
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52