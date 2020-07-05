В Новосибирске пакет с живыми щенками выбросили на свалку

В Новосибирске живодеры выбросили в мусорку пакет с живыми щенками.11 малышей погибли в машине для переработки мусора. Двое выжили, их сейчас спасают волонтёры-зоозащитники. Об этом сообщается в группе "Помощь животным НЦПДЖ" в социальной сети "ВКонтакте".