В Новосибирске пакет с живыми щенками выбросили на свалку

В Новосибирске живодеры выбросили в мусорку пакет с живыми щенками.11 малышей погибли в машине для переработки мусора. Двое выжили, их сейчас спасают волонтёры-зоозащитники. Об этом сообщается в группе "Помощь животным НЦПДЖ" в социальной сети "ВКонтакте".
Щенков в зооцентр принесли сами работники городской свалки. Зоозащитники просят неравнодушных новосибирцев помочь в деле спасения выживших собак. Каждый день их кормления и ухода на передержке стоит 200 рублей.
"У нас хватило средств на оплату нескольких ближайших дней. Через сколько малыши найдут свои новые дома неизвестно, поэтому нам очень нужна помощь с оплатой передержки", — говорится в сообщение волонтеров.