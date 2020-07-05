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В Новосибирске пропал мужчина с поврежденным мизинцем

5 июля 2020, 17:28
Евгений Кузьмин 29 июня вышел из дома на улице Сердюкова и с тех его местонахождение неизвестно.

В Новосибирске волонтеры поискового отряда «Маяк» разыскивают пропавшего 32-летнего мужчину. Об этом они сообщили на своих страницах в соцсетях.

Сообщается, что Евгений Кузьмин 29 июня вышел из дома на улице Сердюкова в Советском районе Новосибирска, пошел в магазин, и с тех его местонахождение неизвестно. Приметы пропавшего: рост 170-172 см, худощавое телосложение, прямые светлые короткие волосы, серые глаза. В качестве особых примет указывается дефект мизинца на правой руке.

Кузьмин был одет в темно-синюю спортивную футболку с капюшоном, такого же цвета спортивные штаны, черные летние кроссовки. Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам 112 или 8-951-393-0911.

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#Новости#Происшествия
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