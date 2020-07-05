В Новосибирске зафиксирован рекорд заболевания коронавирусом за сутки

Всего в России зарегистрировано более 674,5 тыс. заболевших. От COVID-19 умерли 10027 человек, выздоровели 446.87 тыс. Страна вышла на третье место в мире по числу заболевших. Однако официально объявляемая властями смертность значительно ниже, чем в других государствах с аналогичным числом заболевших.