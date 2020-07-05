В Новосибирске зафиксирован рекорд заболевания коронавирусом за сутки

Оперативный штаб на утро 5 июля сообщил о новом рекордном числе заболевших коронавирусом за сутки. Зафиксировано 112 новых случаев заболевания COVID-19. С 28 мая каждый день число заболевших COVID-19 превышает 100 человек. Лишь дважды цифра опускалась ниже этой отметки. В выходные в регионе фиксируются рекорды по новым выявленным случаям заражения коронавирусом.
Теперь число заболевших превысило 6,5 тысяч человек. Если точнее — в Новосибирской области теперь насчитывается 6505 заразившихся этой опасной инфекцией. Среди них 380 - дети.
На утро 5 июля по данным оперштаба выписаны 31 пациент, победивший болезнь. Всего в регионе таких теперь 4071 человек. Умерли 4 пациента - три мужчины и женщина. Теперь число жертв составляет 112 человек.
По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, за июнь в Новосибирской области число инфицированных выросло в 2,1 раза. В целом в СФО количество зараженных за минувший месяц увеличилось в 2,6 раза. Новосибирская область стала лидером по смертности от коронавируса.
Всего в России зарегистрировано более 674,5 тыс. заболевших. От COVID-19 умерли 10027 человек, выздоровели 446.87 тыс. Страна вышла на третье место в мире по числу заболевших. Однако официально объявляемая властями смертность значительно ниже, чем в других государствах с аналогичным числом заболевших.