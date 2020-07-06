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23 пациента с коронавирусом подключены к ИВЛ в Новосибирской области

6 июля 2020, 13:06
Оперштаб сообщил о новых зараженных и летальных исходах

23 пациента с коронавирусом подключены к ИВЛ в Новосибирской области. По данным регионального оперштаба на 6 июля, число тяжелых пациентов выросло с 83 до 88 человек за сутки.

Лечение из-за коронавируса проходят в городских инфекционных госпиталях 2388 человек, в районах – 723 человека.

Согласно новым данным, в регионе заразились коронавирусом еще 106 человек (6 611 всего), после успешного лечения выписались 74 человека (4145 всего). Сегодня также стало известно о смерти четырех человек, у которых ранее нашли Covid-19. Всего зарегистрировано 116 летальных случая.

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