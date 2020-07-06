Более 4 тысяч жителей Новосибирской области вылечились от коронавируса

Отрицательные тесты по коронавирусу получили за минувшие сутки 74 жителя Новосибирской области, проходившие лечение в инфекционных госпиталях. По данным оперштаба на 06.07.20, общее число вылечившихся составило 4145.
Между тем стало больше пациентов с коронавирусом. За сутки выявлено еще 106 новых случаев (6611 всего). Зарегистрировано также четыре смерти от Covid-19 – женщина и трое пожилых мужчин. Всего умерли 116 человек.
Инфекционные госпитали каждый день принимают новых пациентов с коронавирусом и граждан с подозрением на заражение. Среди горожан числится 2388 таких пациентов, среди сельского населения – 723. Тяжелых пациентов помещают в реанимационные отделения, там лежат 88 человек, 23 пациента дышат с помощью ИВЛ.