atas.info
ГлавноеВсе новости

Более 4 тысяч жителей Новосибирской области вылечились от коронавируса

6 июля 2020, 12:35
Пациентов с коронавирусом лечат как в Новосибирске, так и в районах

Отрицательные тесты по коронавирусу получили за минувшие сутки 74 жителя Новосибирской области, проходившие лечение в инфекционных госпиталях. По данным оперштаба на 06.07.20, общее число вылечившихся составило 4145.

Между тем стало больше пациентов с коронавирусом. За сутки выявлено еще 106 новых случаев (6611 всего). Зарегистрировано также четыре смерти от Covid-19 – женщина и трое пожилых мужчин. Всего умерли 116 человек.

Инфекционные госпитали каждый день принимают новых пациентов с коронавирусом и граждан с подозрением на заражение. Среди горожан числится 2388 таких пациентов, среди сельского населения – 723. Тяжелых пациентов помещают в реанимационные отделения, там лежат 88 человек, 23 пациента дышат с помощью ИВЛ.

Материалы по теме
Рекордное число новосибирцев заболели за сутки коронавирусомВ Новосибирске зафиксирован рекорд заболевания коронавирусом за суткиЕще 4 пациента умерли от коронавируса в Новосибирской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52