В мэрии объяснили снос 250 киосков в Новосибирске

В мэрии Новосибирска рассказали, почему понадобилось сносить сразу 250 киосков в городе в рамках проекта «Умные остановки».
О том, что торговые точки будут выставлены на продажу одним лотом, стало известно во время визита бизнес-омбудсмена России Бориса Титова. Тогда предприниматели пожаловались, что никакой компенсации им не было предложено. К тому же выиграть аукцион может лишь один субъект предпринимательской деятельности. Титов пообещал разобраться в этом вопросе.
РБК-Новосибирск в мэрии дали развернутый комментарий. По проекту необходимо будет создать единый пункт управления всеми 250 модулями, находящимися на остановках. Поэтому невозможно из разбить на несколько лотов. Единый технологический комплекс будут связан со всеми остановками.
Также власти решили пойти на встречу тем предпринимателям, которые досрочно расторгнут договора. Они могут получить перспективные места в качестве компенсации.