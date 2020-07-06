В мэрии объяснили снос 250 киосков в Новосибирске

О том, что торговые точки будут выставлены на продажу одним лотом, стало известно во время визита бизнес-омбудсмена России Бориса Титова. Тогда предприниматели пожаловались, что никакой компенсации им не было предложено. К тому же выиграть аукцион может лишь один субъект предпринимательской деятельности. Титов пообещал разобраться в этом вопросе.