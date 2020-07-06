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За сутки спасатели выручили четверых тонущих новосибирцев

6 июля 2020, 20:54
Дважды матросы МАСС выручали тонущих новосибирцев на Бугринском пляже с разницей в три минуты.

Служба спасения МАСС обнародовала сводку по работе спасателей за прошедшие сутки. На телефон оперативного дежурного поступило 25 обращений, 17 раз спасатели выезжали на место. Трижды вызов касался тонущих новосибирцев.

Днем в районе Пескобазы двое мужчин - 1992 и 1989 г.р. - на воде просили помощи. Их доставили на берег, медицинская помощь молодым людям не понадобилась.

Еще дважды матросы МАСС выручали тонущих новосибирцев на Бугринском пляже с разницей в три минуты. В 12:37 спасатели доставили на берег мужчину 1969 г.р. Ему понадобилась помощь врачей.

А в 12:40 тонул молодой человек 1996 года рождения. После спасения он от медицинской помощи отказался.

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