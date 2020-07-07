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Минздрав отрицает вспышку коронавируса в психбольнице Новосибирска

7 июля 2020, 15:13
Больница еще в марте закупила средства индивидуальной защиты

Вспышки коронавируса в Новосибирской психиатрической больнице №3 не было, заявил Минздрав НСО. Кроме того, медучреждение полностью снабжено всеми необходимыми средствами защиты и оборудованием, утверждает главврач ЦКБ Бердска.

Согласно официальному комментарию ведомства, коронавирус был выявлен в разное время у пациентов разных отделений. Трое заболели в мае, их сразу госпитализировали в инфекционные стационары. У четвертого признаки инфекции проявились в процессе лечения в первой половине июня. Его госпитализировали в инфекционный госпиталь Новосибирска.

А вот медик заразился Covid-19 не на рабочем месте, он не контактировал с инфицированными в больнице.

Главврач ЦКБ Ирэны Цыцориной пояснила порядок выплат медикам, работающим с коронавирусными больными. По ее словам, выплаты медики не получали ни в апреле, ни в мае, поскольку Covid-пациентов на лечении в больнице не было.

В июне у госпитализированных больных выявили коронавирус различной степени тяжести. После на базе учреждения открыли инфекционный госпиталь на 19 коек, созданы специальные бригады. Медики, участвующие в оказании инфицированным пациентам медпомощи, получают выплаты. Списки персонала составляет зам главного врача ЦКБ.

Среди получателей за июнь числятся: 6 анестезиологов-реаниматологов, 8 медсестер-анестезистов и постовые сестра палаты реанимации, 3 младшие медсестры. Им было выплачено 1 193 750,00 руб.

Также, по словам главврача, в больнице нет дефицита средств индивидуальной защиты. Все сотрудники проходят осмотр. До 1 июня в больнице не было случаев заражения коронавирусом среди персонала. В июне у четверых сотрудников выявлен Covid на фоне отсутствия симптомов. Их отстранили от работы.

«Отделения стационара, в том числе отделение реанимации и интенсивной терапии, получают средства индивидуальной защиты, включая СИЗ II и III уровней защиты, дезинфицирующие средства, обладающие вирулицидным действием, в достаточных количествах», - заявила Ирэна Цыцорина.

В конце марта больница закупила 1664 комплектов защитной одежды, 1 785 респираторов FFPII и FFPIII, 48 000 масок, 132 000 перчаток, 1 560 бахил.

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