Минздрав отрицает вспышку коронавируса в психбольнице Новосибирска

Также, по словам главврача, в больнице нет дефицита средств индивидуальной защиты. Все сотрудники проходят осмотр. До 1 июня в больнице не было случаев заражения коронавирусом среди персонала. В июне у четверых сотрудников выявлен Covid на фоне отсутствия симптомов. Их отстранили от работы.