Новосибирское предприятие судят за загрязнение реки Тулы

Суд Кировского района рассматривает дело по факту нарушения природоохранного законодательства. По итогам публикаций в СМИ прокуратура предъявила три административных иска за загрязнение реки Тулы. Надзорное ведомство добивается от муниципалитета обследования бесхозных коллекторов, через которые в реку и ее притоки поступают загрязненные стоки. Город должен взять их в свою собственность и добросовестно обслуживать.
Также установлено, что ПАО «Тяжстанкогидропресс» сбрасывает сточные вод в Тулу и тем самым наносит вред природе и биологическим ресурсам. Здесь неоднократно наблюдался мор рыбы. Длительное время предприятие не исследовало пробы сточной воды, образующейся в результате своей работы. В 2018 году в таких пробах имелись повышенное содержание алюминия, железа, марганца, нефтепродуктов, цинка и других элементов.
«Тяжстанкогидропресс» сбрасывает сточные воды в реку без согласования с Верхнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. В результате природе наносится трудновосполнимый вред и создается угроза возникновения чрезвычайных ситуаций.