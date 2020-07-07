Новосибирское предприятие судят за загрязнение реки Тулы

Также установлено, что ПАО «Тяжстанкогидропресс» сбрасывает сточные вод в Тулу и тем самым наносит вред природе и биологическим ресурсам. Здесь неоднократно наблюдался мор рыбы. Длительное время предприятие не исследовало пробы сточной воды, образующейся в результате своей работы. В 2018 году в таких пробах имелись повышенное содержание алюминия, железа, марганца, нефтепродуктов, цинка и других элементов.