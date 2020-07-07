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Новосибирское предприятие судят за загрязнение реки Тулы

7 июля 2020, 13:33
Прокуратура предъявила три административных иска.

Суд Кировского района рассматривает дело по факту нарушения природоохранного законодательства. По итогам публикаций в СМИ прокуратура предъявила три административных иска за загрязнение реки Тулы. Надзорное ведомство добивается от муниципалитета обследования бесхозных коллекторов, через которые в реку и ее притоки поступают загрязненные стоки. Город должен взять их в свою собственность и добросовестно обслуживать.

Также установлено, что ПАО «Тяжстанкогидропресс» сбрасывает сточные вод в Тулу и тем самым наносит вред природе и биологическим ресурсам. Здесь неоднократно наблюдался мор рыбы. Длительное время предприятие не исследовало пробы сточной воды, образующейся в результате своей работы. В 2018 году в таких пробах имелись повышенное содержание алюминия, железа, марганца, нефтепродуктов, цинка и других элементов.

«Тяжстанкогидропресс» сбрасывает сточные воды в реку без согласования с Верхнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. В результате природе наносится трудновосполнимый вред и создается угроза возникновения чрезвычайных ситуаций.

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#Новости#Криминал
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