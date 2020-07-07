Новосибирцев с COVID-19 без мобильных приложений принудительно госпитализируют

Заельцовским районным судом было рассмотрено сразу несколько подобных дел. Роспотребнадзор свои требования мотивировал тем, что у ответчиков подтвержден диагноз COVID-19. Им выдано постановление об изоляции на 14 дней, однако они отказались от госпитализации и установки мобильного приложения.