Новосибирцев с COVID-19 без мобильных приложений принудительно госпитализируют

Сразу несколько больных коронавирусом новосибирцев по искам Роспортребнадзора госпитализировали в стационар за за отказ скачать мобильное приложение «112». По решению областного Правительства его нужно иметь на смартфоне каждому больному коронавирусной инфекцией.
Заельцовским районным судом было рассмотрено сразу несколько подобных дел. Роспотребнадзор свои требования мотивировал тем, что у ответчиков подтвержден диагноз COVID-19. Им выдано постановление об изоляции на 14 дней, однако они отказались от госпитализации и установки мобильного приложения.
Исковые заявления были полностью удовлетворены, говорится на сайте суда. Кстати, если у человека нет смартфона, то гаджетом его обязаны обеспечить власти.