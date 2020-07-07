В Новосибирской области выздоровели еще 155 пациентов c коронавирусом

Оперативный штаб Новосибирской области указал в новой сводке, на 7 июля, 155 выздоровевших Covid-пациентов. Отрицательные тесты на коронавирус с начала пандемии получили уже 4300 новосибирцев.
Но 3178 человек еще проходят лечение в инфекционных госпиталях Новосибирской области, большинство (2481) наблюдаются в стационарах Новосибирска, остальные – в районных больницах.
Врачи сообщили о тяжелом состоянии 89 пациентов с коронавирусом, которые находятся в реанимации (15 на ИВЛ).
На 7 июля в сводке оперштаба на 113 человек стало больше случаев заражения коронавирусом в области (6724 всего) и на четыре смерти больше (120 всего).