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Трое утонувших в Новосибирске мужчин и спасенная девочка были одной семьей

7 июля 2020, 20:22
В настоящее время идут поиски одного пропавшего человека.

Мы уже сообщали о том, что на реке Обь в Новосибирске утонули сразу три человека. Около 16:30 в районе дома №50 на улице Обской начала тонуть девочка 2008 года рождения. К ней на помощь бросились мужчина 1970 года рождения, юноша 1998 года рождения и подросток 2006 года рождения. Девочку удалось спасти, но тех, кто ее вытаскивал, унесло течением.

Как уточнили подписчики «АСТ-54», девочка и спасавшие её мужчины были одной семьёй. Когда девочку начало уносить подводное течение, за ней прыгнул её старший брат, который смог вытолкнуть её в сторону к берегу, но течение начало уносить и его. За ним пошли второй старший брат и отец, но течение унесло всех.

К настоящему моменту найдены тела двоих погибших. Одного из них до сих пор ищут.

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#Новости#Происшествия
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