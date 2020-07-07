Трое утонувших в Новосибирске мужчин и спасенная девочка были одной семьей

Мы уже сообщали о том, что на реке Обь в Новосибирске утонули сразу три человека. Около 16:30 в районе дома №50 на улице Обской начала тонуть девочка 2008 года рождения. К ней на помощь бросились мужчина 1970 года рождения, юноша 1998 года рождения и подросток 2006 года рождения. Девочку удалось спасти, но тех, кто ее вытаскивал, унесло течением.