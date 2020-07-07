В Новосибирске горячей водой затопило двор многоэтажки

Пустырь у гаражного кооператива в Новосибирске залило горячей водой из-за аварии на теплосетях.
Инцидент произошел на улице Лескова, 17 6 июля. В паблике АСТ-52 очевидцы сообщили, что из колодца стала вытекать вода и разливаться по местности. Вблизи находились жилые многоквартирные дома, двор которых оказался затоплен.
Прохожие позвонили СГК, и вскоре на место происшествия прибыла аварийно-выездная бригада энергетиков.
Чтобы устранить утечку воды, им пришлось перекрыть магистральный трубопровод. Далее начались работы по устранению дефекта.