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В Новосибирске строится детский сад с зимней оранжереей

7 июля 2020, 16:20
Также по нацпроекту возводится новая школа с музеем.

В Калининском районе Новосибирска началось строительство детского сада на улице Краузе и школы на улице Михаила Немыткина. Они возводятся по нацпроекту «Жилье и городская среда».

По словам министра строительства Ивана Шмидта, в Калининском районе идет комплексная застройка – наряду с жилыми домами возводятся объекты социальной инфраструктуры. В 2020 году здесь была введена в эксплуатацию школа на улице Тюленина. Теперь началось строительство еще одной школы и детского сада.

- Новая школа рассчитана на 1 100 мест. В здании площадью более 15 тысяч квадратных метров помимо классных помещений предусмотрены различные лаборатории, большая столовая, библиотека, школьный музей, спортзалы с душевыми. Сегодня подрядчик уже завершил подготовительные работы, обустроил свайное поле и приступил к возведению стен, - рассказал чиновник.

Школа обойдется бюджету в сумму более миллиарда рублей. Его возведение должно быть завершено в 2021 году. Детский сад на улице Краузе строится согласно графику. Подрядчик начал обустройство инженерных систем и возведение каркаса здания, общая площадь которого почти 4 тысячи квадратных метров. Сад рассчитан на 160 детей, то есть 6 групп. В здании помимо групповых помещений, медкабинета и пищеблока предусмотрен зимний сад. Садик планируют достроить уже в этом году.

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