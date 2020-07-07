В Новосибирске строится детский сад с зимней оранжереей

Школа обойдется бюджету в сумму более миллиарда рублей. Его возведение должно быть завершено в 2021 году. Детский сад на улице Краузе строится согласно графику. Подрядчик начал обустройство инженерных систем и возведение каркаса здания, общая площадь которого почти 4 тысячи квадратных метров. Сад рассчитан на 160 детей, то есть 6 групп. В здании помимо групповых помещений, медкабинета и пищеблока предусмотрен зимний сад. Садик планируют достроить уже в этом году.