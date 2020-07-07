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В Новосибирске женщина инсценировала угон своего автомобиля

7 июля 2020, 16:33
Так она пыталась избежать наказания за совершенное на парковке ДТП

Вместо того, чтобы заплатить небольшой штраф и компенсировать ущерб от причиненного ДТП, жительница Новосибирска сделает и это, и отработает 120 часов по решению суда. В придачу она получила статус уголовницы.

Женщина стала виновницей ДТП, но чтобы избежать, как ей казалось, проблем, она заявила об угоне своего автомобиля. Но трюк не удался. Ее звонок в полицию об угоне следователи признали ложным, а в суде этому нашлось подтверждение.

В итоге даму осудили по статье 306 УК РФ. И приговорили к обязательным работам.

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#Новости#Происшествия
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