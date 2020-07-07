Житель Москвы погиб в ДТП с грузовиком в Новосибирской области

В пресс-службе регионального управления МВД России рассказали, что поздно вечером 6 июля на трассе Р-254 в Каргатском районе автомобиль Skoda Rapid двигался со стороны Омска в сибирскую столицу. На 1260-м километре автодороги 47-летний водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с грузовиком «Вольво». Водитель легкового автомобиля погиб на месте. Установлено, что это был житель Москвы.