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Житель Москвы погиб в ДТП с грузовиком в Новосибирской области

7 июля 2020, 11:12
ГИБДД устанавливает обстоятельства ДТП

Житель Москвы попал в смертельное ДТП на трассе Новосибирской области.

В пресс-службе регионального управления МВД России рассказали, что поздно вечером 6 июля на трассе Р-254 в Каргатском районе автомобиль Skoda Rapid двигался со стороны Омска в сибирскую столицу. На 1260-м километре автодороги 47-летний водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с грузовиком «Вольво». Водитель легкового автомобиля погиб на месте. Установлено, что это был житель Москвы.

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