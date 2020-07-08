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Министром культуры Новосибирской области назначена Наталья Ярославцева

8 июля 2020, 16:46
Ранее она была уволена с этой должности губернатором Юрченко

В правительство Новосибирской области вернулась Наталья Ярославцева. Она снова возглавляет министерство культуры. Он ее назначении сообщает пресс-служба губернатора.

- Наталья Васильевна в прошлом имеет значительный опыт работы в данной сфере, в последнее время возглавляла Общественный Совет по культуре при министерстве культуры Новосибирской области, - говорится в официальном пресс-релизе правительства.

До Ярославцевой министерство возглавлял с приставкой и.о. Юрий Зимняков. До него эту должность занимал Игорь Решетников. А Наталья Ярославцева занимала кресло министра с апреля 2010 года по осень 2013 года, но была отправлена в отставку губернатором Василием Юрченко.

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