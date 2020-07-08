Министром культуры Новосибирской области назначена Наталья Ярославцева

До Ярославцевой министерство возглавлял с приставкой и.о. Юрий Зимняков. До него эту должность занимал Игорь Решетников. А Наталья Ярославцева занимала кресло министра с апреля 2010 года по осень 2013 года, но была отправлена в отставку губернатором Василием Юрченко.