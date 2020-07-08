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Новосибирский парламент ждет масштабное обновление

8 июля 2020, 08:52
В сентябре предстоит выбрать более пяти тысяч депутатов различных уровней власти.

После выборов заксобрание Новосибирской области обновится на 20-30%, заявил председатель Андрей Шимкив на конференции ЕР 7 июля.

По его словам, новому созыву необходимо сохранить «конструктивный диалог с исполнительной властью». На конференции назвали имена кандидатов в депутаты в горсовет и заксобрание. Губернатор Андрей Травников считает, что эти люди хотят быть полезными для области, а не преследуют свои интересы. Он назвал кандидатов «многотысячной силой», которая поможет в разработке и реализации партийной программы.

«Несмотря на пандемию коронавируса, мы не меняем цели и хотим стать драйвером всего Сибирского Федерального округа», — сказал Травников.

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