Новосибирский парламент ждет масштабное обновление

По его словам, новому созыву необходимо сохранить «конструктивный диалог с исполнительной властью». На конференции назвали имена кандидатов в депутаты в горсовет и заксобрание. Губернатор Андрей Травников считает, что эти люди хотят быть полезными для области, а не преследуют свои интересы. Он назвал кандидатов «многотысячной силой», которая поможет в разработке и реализации партийной программы.