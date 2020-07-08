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СГК завершает испытания в левобережье Новосибирска

8 июля 2020, 12:16
На последнем этапе горячая вода будет отключена с 13 до 24 июля

В Новосибирске начинается финальный, четвертый по счету, этап испытаний по зоне ТЭЦ-2. В связи с этим горячая вода будет отключена с 13 до 24 июля. В зону отключения попадают улицы: Планировочная, Котовского (от улицы Пермитина до Станиславского), Ватутина, Стартовая, Космическая, Пермитина, Выставочная, Блюхера, Геодезическая, Новогодняя, Немировича-Данченко (от площади Лыщинского до улицы Ватутина), 1-я и 2-я Чулымская, проспект Карла Маркса, Горский жилмассив, а также жилые комплексы «Ясный Берег», «Венеция», «Панорама», квартал «Восточный поселок».

Сибирская генерирующая компания проверит на прочность и плотность трубопроводы в Ленинском, Обском и Восточном выводах. После этого энергетики продолжат работы на на правом берегу Оби.

С начала гидравлических испытаний, которые стартовали 12 мая, на теплосетях в Новосибирске было выявлено 858 повреждений. Это больше, чем годом ранее. Всего после отопительного сезона выявлено 1320 дефектов, включая результат опрессовки.

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#Новости#Технологии
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