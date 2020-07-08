СГК завершает испытания в левобережье Новосибирска

В Новосибирске начинается финальный, четвертый по счету, этап испытаний по зоне ТЭЦ-2. В связи с этим горячая вода будет отключена с 13 до 24 июля. В зону отключения попадают улицы: Планировочная, Котовского (от улицы Пермитина до Станиславского), Ватутина, Стартовая, Космическая, Пермитина, Выставочная, Блюхера, Геодезическая, Новогодняя, Немировича-Данченко (от площади Лыщинского до улицы Ватутина), 1-я и 2-я Чулымская, проспект Карла Маркса, Горский жилмассив, а также жилые комплексы «Ясный Берег», «Венеция», «Панорама», квартал «Восточный поселок».