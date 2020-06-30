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В Новосибирске готовность теплосетей составляет 80%.

30 июня 2020, 12:49
В куйбышеве испытания теплосетей завершены.

Гидравлические испытания прошли около 80% новосибирских теплосетей, находящихся в эксплуатации СГК. В Куйбышеве испытания завершены. Об этом сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании.

В областном центре в проверке на прочность и плотность завершено уже девять из четырнадцати этапов. Выявлено 829 повреждений. Это немного больше, чем в прошлом году. Почти половина выявленных дефектов — на магистральных трубопроводах.

Об этом на оперативном совещании 29 июля рассказал губернатору Андрею Травникову директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков. По его словам, горячая вода возвращается в квартиры сибиряков в срок, а иногда и раньше. Завершено испытание тепловых сетей ТЭЦ-5 в зоне перекачивающей насосной станции №11 на правом берегу. Эта ветка обеспечивает теплоснабжение Дзержинского, Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов.

Планируется, что текущий ремонт в Новосибирске, в том числе по результатам гидравлических испытаний, бригады проведут на 22 км трубопроводов из 3 075 км коммуникаций. В Куйбышеве компания выполнит капитальный и текущий ремонт 2 км теплосетей из 124 км.

В Куйбышеве, который отапливает Барабинская ТЭЦ, СГК полностью завершила гидравлические испытания. Там опрессовка помогла выявить 40 дефектов: 23 — на магистральных теплосетях, 17 — на внутриквартальных. Цифры вполне сопоставимы с прошлогодними.

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