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В Куйбышеве грабители избили женщину

8 июля 2020, 13:34
Злоумышленники задержаны.

В Куйбышеве на улице Папшева Росгвардией пресечена попытка грабежа. Двое мужчин пытались отобрать у женщины сумку и требовали деньги. Не получив ни того ни другого, они стали ее избивать.

Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны обнаружили женщину в крови, а рядом с ней двух мужчин, которые сразу бросились наутек. После непродолжительной погони преступники были задержаны.

Ими оказались жители Куйбышева. Один из них ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам инкриминируется покушение на грабеж.

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#Новости#Криминал
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