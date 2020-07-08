В Куйбышеве грабители избили женщину

В Куйбышеве на улице Папшева Росгвардией пресечена попытка грабежа. Двое мужчин пытались отобрать у женщины сумку и требовали деньги. Не получив ни того ни другого, они стали ее избивать.
Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны обнаружили женщину в крови, а рядом с ней двух мужчин, которые сразу бросились наутек. После непродолжительной погони преступники были задержаны.
Ими оказались жители Куйбышева. Один из них ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам инкриминируется покушение на грабеж.