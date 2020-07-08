В Нарымском сквере Новосибирска появится детский городок за 3 млн рублей

К концу лета в Нарымском сквере возведут детский городок за 3 миллиона рублей.
Как сообщили в мэрии, подрядчик на работы по монтажу объекта уже найден, с ним заключен контракт. Но поставка игрового комплекса из Чехии затягивается из-за коронавируса. Известно, что качели и горки выполнены из негниющей североамериканской древесины.
Строители уже начали подготовку. По контракту, в сквере будет проведен демонтаж покрытия, монтаж бордюрного камня, устройство бесшовного прорезиненного покрытия и установка детского городка. В сквере появятся лавочки и урны.
Все работы будут выполнены к 25 августа.