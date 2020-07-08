В Нарымском сквере Новосибирска появится детский городок за 3 млн рублей

Как сообщили в мэрии, подрядчик на работы по монтажу объекта уже найден, с ним заключен контракт. Но поставка игрового комплекса из Чехии затягивается из-за коронавируса. Известно, что качели и горки выполнены из негниющей североамериканской древесины.