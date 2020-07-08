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В Нарымском сквере Новосибирска появится детский городок за 3 млн рублей

8 июля 2020, 13:35
Городок появится на месте старой песочницы.

К концу лета в Нарымском сквере возведут детский городок за 3 миллиона рублей.

Как сообщили в мэрии, подрядчик на работы по монтажу объекта уже найден, с ним заключен контракт. Но поставка игрового комплекса из Чехии затягивается из-за коронавируса. Известно, что качели и горки выполнены из негниющей североамериканской древесины.

Строители уже начали подготовку. По контракту, в сквере будет проведен демонтаж покрытия, монтаж бордюрного камня, устройство бесшовного прорезиненного покрытия и установка детского городка. В сквере появятся лавочки и урны.

Все работы будут выполнены к 25 августа.

#Новости#Город
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