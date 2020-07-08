В Новосибирске без вести пропал пенсионер

Сергей Шишканов 1953 года рождения без вести пропал в Новосибирске 3 июля. Волонтеры просят помощи в поисках мужчины.
По информации «Бюро находок Новосибирска», пенсионер проживает в Ленинском районе.
Его приметы: рост 170 см, плотное телосложение, голубые глаза, темно-русые волосы с сединой. Точно неизвестно, во что был одет без вести пропавший. Предположительно он был в темных или серых спортивных штанах и темных кроссовках. С собой у него был темный рюкзак.
О его местонахождении сообщите по тел.: 8-800-700-54-52 или 112.