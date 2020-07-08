atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске без вести пропал пенсионер

8 июля 2020, 15:36
Пенсионеру нужна медицинская помощь.

Сергей Шишканов 1953 года рождения без вести пропал в Новосибирске 3 июля. Волонтеры просят помощи в поисках мужчины.

По информации «Бюро находок Новосибирска», пенсионер проживает в Ленинском районе.

Его приметы: рост 170 см, плотное телосложение, голубые глаза, темно-русые волосы с сединой. Точно неизвестно, во что был одет без вести пропавший. Предположительно он был в темных или серых спортивных штанах и темных кроссовках. С собой у него был темный рюкзак.

О его местонахождении сообщите по тел.: 8-800-700-54-52 или 112.

Материалы по теме
В Новосибирске без вести пропал усатый мужчина17-летний парень без вести пропал в НовосибирскеВ Бердске нашли тело без вести пропавшего 42-летнего мужчины
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52