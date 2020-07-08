В Новосибирске пассажирка без маски устроила скандал в автобусе

В Новосибирске произошел скандал, связанный с отказом пассажирки автобуса надеть маску. О нем рассказали подписчики сообщества «АСТ-54», которые выложили видеозапись происшествия.
- На одной из остановок маршрута №39 к пассажирке обратился сотрудник полиции с требованием покинуть салон общественного транспорта для составления протокола за езду без индивидуальных средств защиты. В процессе дебатов женщина общалась по телефону с мужчиной по имени Самир и делилась с ним эмоциями о происходящем, - рассказали новосибирцы.
Женщина категорически отказывалась выходить из салона. Она требовала, чтобы протокол был составлен прямо в автобусе. В итоге ее с силой вывели на улицу.