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В Новосибирске пассажирка без маски устроила скандал в автобусе

8 июля 2020, 22:27
Она отказалась подчиниться полицейскому и покинуть салон

В Новосибирске произошел скандал, связанный с отказом пассажирки автобуса надеть маску. О нем рассказали подписчики сообщества «АСТ-54», которые выложили видеозапись происшествия.

- На одной из остановок маршрута №39 к пассажирке обратился сотрудник полиции с требованием покинуть салон общественного транспорта для составления протокола за езду без индивидуальных средств защиты. В процессе дебатов женщина общалась по телефону с мужчиной по имени Самир и делилась с ним эмоциями о происходящем, - рассказали новосибирцы.

Женщина категорически отказывалась выходить из салона. Она требовала, чтобы протокол был составлен прямо в автобусе. В итоге ее с силой вывели на улицу.

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#Новости#Происшествия#Видео
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