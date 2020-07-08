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В Новосибирске спасатели вытащили упавшую в колодец собаку

8 июля 2020, 14:06
Женщина поблагодарила спасателей за помощь

Спасатели Новосибирска помогли достать из трехметрового колодца собаку, которая упала туда во время прогулки.

К специалистам МАСС обратилась хозяйка пса. Она рассказала, что выпустила животное погулять во дворе в районе обеда. Пес не заметил среди кустов колодца и провалился. Хозяйка не смогла достать питомца из ловушки – слишком глубоким был колодец. Поэтому она и обратилась к спасателям.

Через час пса передали хозяйке. Служба МАСС просит владельцев собак во время прогулки держать питомца на поводке.

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#Новости#Происшествия
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