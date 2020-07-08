В Новосибирске водитель такси сбил 46-летнюю женщину на самокате

Во вторник, 7 июля, в Центральном районе Новосибирска произошло ДТП. На улице Мичурина была сбита 48-летняя женщина.
Как рассказали в ГИБДД, авария произошла в 07.50 утра. Водитель 1986 года рождения на автомобиле «Датсун Ондо» двигался по ул.ице Фрунзе с левым поворотом на улицу Мичурина.
Возле дома №13 по улице Мичурина автомобиль, брендированный в цвета службы такси, сбил 46-летнюю женщину. В этот момент она пересекала проезжую часть на самокате по регулируемому пешеходному переходу. Женщина получила травмы.