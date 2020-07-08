В Новосибирской области житель Военного Городка содержал наркопритон

Установлено, что хозяин предоставлял свою квартиру малознакомым людям для употребления запрещенных препаратов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов».