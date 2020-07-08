В Новосибирской области житель Военного Городка содержал наркопритон

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отделения МВД России по городу Оби пресечена деятельность наркопритона. Он находился в квартире одного из домов на улице Военный Городок.
При выезде на место полицейские задержали двоих мужчин и женщину 1991-1973 годов рождения. В квартире, принадлежащей подозреваемому, они употребили наркотическое средство.
Задержанные были направлены на медицинское освидетельствование, которое показало наличие следов наркотика синтетического происхождения a-РVP. В квартире были обнаружены устройства для употребления наркотиков и фрагменты фольги со следами наркотических средств, которые били направлены на экспертизу.
Установлено, что хозяин предоставлял свою квартиру малознакомым людям для употребления запрещенных препаратов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов».