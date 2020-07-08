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В НСО увеличат объемы тестирования на коронавирус

8 июля 2020, 18:57
Это произойдет за счет закупки нового оборудования

В Новосибирской области планируют увеличить объемы тестирования на коронавирус. Об этом рассказал министр здравоохранения региона.

По словам Константина Хальзова, сейчас делается 150 анализов на 100 000 населения. Это позволяет обеспечивать все необходимые исследования.

- На сегодняшний день средний показатель – порядка 4 000 тестов, - рассказал министр. Он сообщил о приобретении новой техники, которая даст возможность работать с анализами в автоматическом режиме. Поэтому объемы тестирования в новосибирских лабораториях должны удвоиться.

Область покупает и новое оборудования для лечения коронавируса. Сейчас принимаются 40 аппаратов ИВЛ, получены 299 кислородных концентраторов, 196 мониторов пациента и другая техника.

Напомним, на данный момент в Новосибирской области проведено более 230 тысяч анализов на коронавирус. В регионе по-прежнему действует масочный режим, хотя работа уличных кафе и разрешена.

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