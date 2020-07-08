В НСО увеличат объемы тестирования на коронавирус

- На сегодняшний день средний показатель – порядка 4 000 тестов, - рассказал министр. Он сообщил о приобретении новой техники, которая даст возможность работать с анализами в автоматическом режиме. Поэтому объемы тестирования в новосибирских лабораториях должны удвоиться.