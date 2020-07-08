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Женщина-водитель пострадала в ДТП в центре Новосибирска

8 июля 2020, 10:49
Пострадавшая была не пристегнута ремнем безопасности

Женщина-водитель разбила голову в ДТП двух кроссоверов в Новосибирске.

Как сообщили очевидцы паблика АСС-54, утром 8 июля автомобиль Toyota RAV4 двигалась со стороны улицы Крылова по улице Каменской. Когда машина оказалась на перекрестке, в нее врезался Lexus RX.

Удар пришелся на сторону водителя. Поскольку женщина-водитель Toyota не была пристегнута ремнем безопасности, она ударилась головой о лобовое стекло. На место вызвали спасателей, которые смогли вытащить зажатую в машине пострадавшую.

Подробности случившегося будут устанавливать сотрудники ГИБДД. Но очевидцы утверждают, что Lexus выехал на запрещающий сигнал светофора.

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#Новости#Происшествия
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