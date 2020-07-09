Губернатора Новосибирской области в социальных сетях чаще ругают

Дола негативных отзывов о главе региона сократилась, составив 5,37%. По этому показателю он занял 35 место в стране. Но позитивных комментариев о его работе вдвое меньше – 2,29%, что ставит его на 60 место в рейтинге положительных упоминаний в социальных сетях.