Губернатора Новосибирской области в социальных сетях чаще ругают

Месяц назад «Atas.info» поделился с читателями аналитическими данными Центра политической конъюнктуры, согласно которым в мае 2020 года популярность губернатора Новосибирской области в социальных сетях резко ушла вниз. Он оказался на 2-м месте по уровню падения, «уступив» только губернатору Забайкальского края и «обогнав» главу Брянской области.
По количеству упоминаний Травников месяц назад опустился 21 позицию, расположившись на 55 месте. О нем россияне за месяц написали только 8065 раза, а месяцем раньше – вдвое больше.
В данных за июнь позиции губернатора НСО укрепились. Он поднялся на 17 строчек вверх, заняв 38 место по количеству упоминаний в социальных сетях. Он нем написали 9426 раз.
Дола негативных отзывов о главе региона сократилась, составив 5,37%. По этому показателю он занял 35 место в стране. Но позитивных комментариев о его работе вдвое меньше – 2,29%, что ставит его на 60 место в рейтинге положительных упоминаний в социальных сетях.
Для сравнения, в мае количество отрицательных комментариев составляло 12%. В положительном ключе были составлены 8,68% сообщений.