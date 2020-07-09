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Posted 9 июля 2020, 06:34

Published 9 июля 2020, 06:34

Modified 25 декабря, 15:31

Updated 25 декабря, 15:31

Новосибирцы жалуются на невыносимую вонь в городе

9 июля 2020, 06:34
Запах появился вечером

Ужасная вонь стоит в нескольких районах Новосибирска. Горожане не могут открыть в такую жару даже окна.

По данным НГС, 8 июля воняло навозом в Заельцевском районе, у метров «Гагаринска», в районе ул. Нарымская и Галущака.

Сервис Cityair.io показывает загрязненность воздуха всего 3 балла, то есть воздух чистый. Больше всего загрязнений атмосферного воздуха фиксируется в Ленинском, Первомайском и Заельцевском районах.

#Город
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