Новосибирцы жалуются на невыносимую вонь в городе

Posted 9 июля 2020, 06:34
Published 9 июля 2020, 06:34
Modified 25 декабря, 15:31
Updated 25 декабря, 15:31
Ужасная вонь стоит в нескольких районах Новосибирска. Горожане не могут открыть в такую жару даже окна.
По данным НГС, 8 июля воняло навозом в Заельцевском районе, у метров «Гагаринска», в районе ул. Нарымская и Галущака.
Сервис Cityair.io показывает загрязненность воздуха всего 3 балла, то есть воздух чистый. Больше всего загрязнений атмосферного воздуха фиксируется в Ленинском, Первомайском и Заельцевском районах.