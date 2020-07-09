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Общественники готовят митинг против полигона ТКО под Бердском

9 июля 2020, 15:54
Полигон намерены построить у бердского кладбища

Жители Бердска организуют реальный митинг против строительства мусорного полигона в окрестностях города.

В условиях пандемии получить разрешение на проведение реального митинга против полигона ТКО не представляется возможным. Поэтому ждут снятия ограничений.

Пока же обсуждения ведутся в онлайн-формате. Активисты, среди которых немало публичных людей, общаются в одном из мессенджеров. Протестанты просят ставить метки и лайки, чтобы привлечь внимание к проблеме обращения ТКО.

Напомним, ранее против строительство мусорной площадки под Бердском выступал мэр Евгений Шестернин, который пригрозил голодовкой. Между тем МинЖКХ прокомментировало строительство объекта, который должен закрыть действующие свалки.

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#Новости#Экология
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