Общественники готовят митинг против полигона ТКО под Бердском

Жители Бердска организуют реальный митинг против строительства мусорного полигона в окрестностях города.
В условиях пандемии получить разрешение на проведение реального митинга против полигона ТКО не представляется возможным. Поэтому ждут снятия ограничений.
Пока же обсуждения ведутся в онлайн-формате. Активисты, среди которых немало публичных людей, общаются в одном из мессенджеров. Протестанты просят ставить метки и лайки, чтобы привлечь внимание к проблеме обращения ТКО.
Напомним, ранее против строительство мусорной площадки под Бердском выступал мэр Евгений Шестернин, который пригрозил голодовкой. Между тем МинЖКХ прокомментировало строительство объекта, который должен закрыть действующие свалки.