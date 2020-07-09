Около 5 тысяч пациентов вылечились от коронавируса в Новосибирской области

О выздоровлении еще 170 новосибирцев, у которых ранее диагностировали коронавирус, сообщил утром 9 июля оперштаб. Всего вылечилось 4677 пациентов.
Между тем каждый день регистрируют более 100 новых зараженных, а также летальные исходы от Covid-19. За сутки заразился 101 человек, четверо умерли (38, 56, 77, 60 лет).
В инфекционных стационарах Новосибирска пребывают на лечении 2256 пациентов, в ЦРБ таких пациентов 729. Отметим, что в статистику включены лица как с подтвержденным, так и не с подтвержденным диагнозом.