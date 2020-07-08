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124 человека погибли от коронавируса в Новосибирской области

8 июля 2020, 15:24
С 5 июля в Новосибирской области ежедневно умирают 4 пациента с коронавирусом.

С 5 июля в Новосибирской области ежедневно умирают 4 пациента с коронавирусом. Таковы данные регионального оперативного штаба. На утро 8 июля в регионе от COVID-19 скончались уже 124 человека.

Ранее сообщалось, что Новосибирская область вновь стала лидером по летальности от коронавируса в СФО - 1,64%. По последним сводкам в Новосибирской области зафиксирован 6831 случай заражения коронавирусом, среди них 401 ребёнок. Умерли 124 пациента, победили инфекцию и выписаны с выздоровлением 4507 человек.

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