124 человека погибли от коронавируса в Новосибирской области

С 5 июля в Новосибирской области ежедневно умирают 4 пациента с коронавирусом. Таковы данные регионального оперативного штаба. На утро 8 июля в регионе от COVID-19 скончались уже 124 человека.
Ранее сообщалось, что Новосибирская область вновь стала лидером по летальности от коронавируса в СФО - 1,64%. По последним сводкам в Новосибирской области зафиксирован 6831 случай заражения коронавирусом, среди них 401 ребёнок. Умерли 124 пациента, победили инфекцию и выписаны с выздоровлением 4507 человек.