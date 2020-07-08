124 человека погибли от коронавируса в Новосибирской области

Ранее сообщалось, что Новосибирская область вновь стала лидером по летальности от коронавируса в СФО - 1,64%. По последним сводкам в Новосибирской области зафиксирован 6831 случай заражения коронавирусом, среди них 401 ребёнок. Умерли 124 пациента, победили инфекцию и выписаны с выздоровлением 4507 человек.