Антитела к коронавирусу выявили у 9% жителей Новосибирска

Центр гигиены и эпидемиологии Новосибирской области сообщил, что на участие в исследовании было принято 7723 заявки. 7345 человек попали под требования: 1095 заявок – от года до 17 лет; 1510 – 18-29 лет, 1271 – 30-39 лет, 964 – 40-49 лет; 1298 – 50-59 лет; 799 – 60-69 лет; 462 – от 70 лет. Отбор будет проходить до 10 июля.