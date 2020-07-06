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Антитела к коронавирусу выявили у 9% жителей Новосибирска

6 июля 2020, 13:30
Почти 8 тысяч желающих участвовать в исследовании заявилось в НСО

Тестирование на антитела к коронавирусу показало наличие иммунитета у 9% жителей Новосибирска. Таковы предварительные итоги лабораторного исследования.

Как сообщил глава Роспотребнадзора Александр Щербатов на оперативном совещании в правительстве, в лабораторию доставили на исследование 1121 пробу. У 9% сдавших тест нашли антитела. По словам министр, коллективный иммунитет формируется, когда у 15% населения появляются антитела.

Между тем Исследования популяционного иммунитета к COVID-19 не закончены. В общей сложности планируется взять тесты у 2688 человек.

Центр гигиены и эпидемиологии Новосибирской области сообщил, что на участие в исследовании было принято 7723 заявки. 7345 человек попали под требования: 1095 заявок – от года до 17 лет; 1510 – 18-29 лет, 1271 – 30-39 лет, 964 – 40-49 лет; 1298 – 50-59 лет; 799 – 60-69 лет; 462 – от 70 лет. Отбор будет проходить до 10 июля.

Участники, прошедшие отбор, получат результаты электронным сообщением. Итоги исследования будут подведены ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера».

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