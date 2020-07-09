«Почта России» прокомментировала ДТП с участием своего автомобиля

Мы уже сообщали о том, что в Новосибирске произошло ДТП с участием автомобиля «Почты России» и мотоциклиста. Местом аварии стала улица Троллейная.
Байкер двигался в сторону улицы Широкой, когда на его пути оказался УАЗ. Водитель «Почты России» в этот момент разворачивался в сторону улицы Пархоменко. В итоге мотоциклист с серьезными травмами был госпитализирован.
Аварию прокомментировали в «Почте России». Здесь отметили, что ГИБДД должна разобраться во всех обстоятельствах произошедшего.
- УФПС Новосибирской области сообщает, что в служебном автомобиле не было пассажиров и груза. Водитель не пострадал. Причину ДТП и степень вины его участников установят сотрудники ГИБДД, - заявили редакции «Atas.info» в «Почте России».