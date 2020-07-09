Почти 320 тысяч новосибирских семей получили президентские выплаты

Как рассказали в Пенсионном Фонде РФ по Новосибирской области, ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей на детей в возрасте до 3 лет перечислены в апреле уже 30,5 тысячам семей, 40,5 тысячам родителей в мае и 37,5 тысячам семей региона в июне текущего года. Право обратиться за такими мерами поддержки (в том числе и на портале Госуслуг) сохраняется до 1 октября. Такие выплаты не облагаются налогом.