Почти 320 тысяч новосибирских семей получили президентские выплаты

Единовременные президентские выплаты в размере 10 тысяч рублей получили родители уже 318 тысяч детей в возрасте от 3 до 16 лет. Эта мера социальной поддержки была инициирована Владимиром Путиным и не требовала повторной подачи заявлений.
Как рассказали в Пенсионном Фонде РФ по Новосибирской области, ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей на детей в возрасте до 3 лет перечислены в апреле уже 30,5 тысячам семей, 40,5 тысячам родителей в мае и 37,5 тысячам семей региона в июне текущего года. Право обратиться за такими мерами поддержки (в том числе и на портале Госуслуг) сохраняется до 1 октября. Такие выплаты не облагаются налогом.
Свыше 47 тысяч человек получают 6 018,5 рублей на детей от 3 до 7 лет. Это семьи со средним доходом ниже прожиточного минимума. Всего заявления подали более 112 тысяч новосибирцев.
Еще одной мерой социальной поддержки семей с детьми, действующей на территории Новосибирской области – выплатой безработным гражданам на каждого несовершеннолетнего ребенка – воспользовались более 10 тысяч жителей региона. Размер доплаты составляет 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.