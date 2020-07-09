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Posted 9 июля 2020, 04:36

Published 9 июля 2020, 04:36

Modified 25 декабря, 15:32

Updated 25 декабря, 15:32

В Новосибирске стартовал новый этап реконструкции Михайловской набережной

9 июля 2020, 04:36
Привлечение инвестора к реконструкции не повлияет на общую эстетику набережной

Нижний променад Михайловской набережной в Новосибирске откроют для посетителей после реконструкции осеню 2020 года. Это лишь часть запланированных работ по реконструкции набережной.

Инвестор планирует обустроить участок на берегу Оби от зоны массового проведения мероприятий до гостиницы «Ривер Парк». Часть работ выполнят в текущем году, в следующем будут ремонтировать верхнюю часть променада и главную аллею.

Согласно проекту, рабочие заменят тротуарную плитку, систему освещения, аттракционы и скамейки, установят спортивную и детскую площадки. Кроме того, будут высажены деревья, откроют точки общепита.

Все работы взял на себя застройщик - «Сибмонтажспецстрой», который планирует вложить почти 50 млн рублей.

#Город
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