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В Новосибирске женщина взяла в мужья гражданина Таджикистана за 15 тысяч рублей

9 июля 2020, 18:04
Прокуратура помешала «семейному счастью» и добилась расторжения фиктивного брака.

Прокуратура Первомайского района Новосибирска заинтересовалась брачным союзом, заключенным между жительницей города и гражданином Таджикистана. Его проверили на нарушение миграционного законодательства и выяснили интересные подробности.

Женщина рассказала, что в сентябре прошлого года к ней на Центральном рынке подошел гражданин Таджикистан и предложил выйти за него замуж. За это он был готов заплатить 15 тысяч рублей.

В отделе ЗАГС Калининского района брак между ними был зарегистрирован. Но жить с иностранцем у жительницы Новосибирска намерения не было.

Прокуратура обратилась в суд с просьбой признать брак фиктивным. Первомайский районный суд удовлетворил исковое заявление.

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