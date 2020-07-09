В Новосибирске женщина взяла в мужья гражданина Таджикистана за 15 тысяч рублей

Прокуратура Первомайского района Новосибирска заинтересовалась брачным союзом, заключенным между жительницей города и гражданином Таджикистана. Его проверили на нарушение миграционного законодательства и выяснили интересные подробности.
Женщина рассказала, что в сентябре прошлого года к ней на Центральном рынке подошел гражданин Таджикистан и предложил выйти за него замуж. За это он был готов заплатить 15 тысяч рублей.
В отделе ЗАГС Калининского района брак между ними был зарегистрирован. Но жить с иностранцем у жительницы Новосибирска намерения не было.
Прокуратура обратилась в суд с просьбой признать брак фиктивным. Первомайский районный суд удовлетворил исковое заявление.