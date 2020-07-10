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Нечистоты залили многоквартирные дома в Новосибирске

10 июля 2020, 11:43
Жалобы граждан власти игнорируют

Жильцы двух многоквартирных домов в Новосибирске жалуются на нечистоты, которые заливают их квартиры.

Как пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на «Гражданский патруль», уже несколько дней жильцы домов №23 и 25 по улице Малыгина не могут нормально помыться и воспользоваться санузлом. Дело в том, что им приходится вычерпывать нечистоты, которые не уходят. Мэрия их жалобы игнорирует, поэтому граждане обратились за помощью к общественникам.

Координатор проекта Ростислав Антонов заявил, что в условиях пандемии недопустимо брать деньги с людей, оставшихся без средств к существованию, еще и за коммунальные услуги, особенно такого рода. Над жильцами домов на Малыгина коммунальщики просто издеваются.

Обращение «Гражданского патруля» поступило в жилищную инспекцию.

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#Новости#Происшествия
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