Нечистоты залили многоквартирные дома в Новосибирске

Как пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на «Гражданский патруль», уже несколько дней жильцы домов №23 и 25 по улице Малыгина не могут нормально помыться и воспользоваться санузлом. Дело в том, что им приходится вычерпывать нечистоты, которые не уходят. Мэрия их жалобы игнорирует, поэтому граждане обратились за помощью к общественникам.