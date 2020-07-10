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Новосибирские депутаты поддержали поправки в ТК об удаленной работе

10 июля 2020, 09:02
Поправки в ТК будут приняты в осеннюю сессию в Госудуме

Депутаты заксобрания одобрили изменения в Трудовом кодексе России о дистанционной и удаленной работе.

Во время обсуждения зампредседателя Андрей Панферов отметил, что действующее законодательство не предусматривает временную дистанционную занятость.

Этим, собственно, и воспользовались некоторые работодатели во время пандемии, когда полстраны перешла на удаленку. С начала года количество вакансий такого типа выросло в 70 раз.

В настоящее время гибкий удаленно-дистанционный режим сейчас у более 50 тыс. сотрудников.

Согласно новому законодательству, будет закреплено три вида работы – постоянная, временная и комбинированная. Временная занятость дает возможность работать вне рабочего места, но под контролем работодателя. Комбинированная предполагает чередование работы в офисе и дома.

Поправки исключат ситуацию, когда работника увольняют из-за недостаточного объема работы. Также работники могут не быть круглосуточно на связи с работодателем.

«Законопроект должен способствовать повышению максимальной эффективности производственных процессов, ведь сама жизнь требует от нас как можно быстрее установить понятные всем правила», - сказал председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин.

До 10 июля будут принимать предложения касательно вносимых поправок.

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