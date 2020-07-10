В Барабинске не будут устранять незаконную свалку

Из-за коронавируса из бюджета Барабинска отзываются субсидии, которые должны были пойти на рекультивацию свалки недалеко от северных улиц. Издание «Восемь плюс один» сообщает о сложной ситуации в регионе, из-за которой жители Барабинска вынуждены еще год прожить по соседству с незаконной свалкой.
В прошлом году было объявлено, что Барабинск и Чаны в числе первых приступят к ликвидации свалки в 2020 году в рамках регионального проекта «Чистые города». Тогда же проект ликвидации несанкционированной свалки и последующей рекультивации загрязненных участков прошел общественные слушания.
В итоге до 31 марта 2020 года должна была быть подготовлена проектно-сметная документация на реализацию проекта. Но вмешалась пандемия коронавируса.