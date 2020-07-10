В НСО 85 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Трудности с дыханием испытывают 23 больных, они подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в инфекционных стационарах Новосибирска проходят лечение от Covid 2220 человек, в больницах районов НСО их уже 725. Среди госпитализированных также граждане с неподтвержденным диагнозом.