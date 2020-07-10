В НСО 85 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Оперштаб сообщил о тяжелом состоянии 85 пациентов с коронавиурсом в Новосибирской области. Они находятся в реанимации под круглосуточным наблюдением специалистов.
Трудности с дыханием испытывают 23 больных, они подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в инфекционных стационарах Новосибирска проходят лечение от Covid 2220 человек, в больницах районов НСО их уже 725. Среди госпитализированных также граждане с неподтвержденным диагнозом.
В сводке оперштаба от 10 июля сообщается о 111 новых случаях заражения, пятерых умерших и 191 выздоровевшем пациенте.