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Posted 12 июля 2020, 09:05

Published 12 июля 2020, 09:05

Modified 25 декабря, 15:32

Updated 25 декабря, 15:32

В Татарске пьяный водитель уходил от погони и врезался в магазин

12 июля 2020, 09:05
Перед этим он задел другую машину.

В четверг 9 июля в Татарске случилась полицейская за пьяным водителем. Тойота-Карина пыталась скрыться от двух экипажей.

Нарушитель был замечен на улице Клубной. Он игнорировал требования полицейских об остановке. Остановить машину удалось лишь на привокзальной площади. Седан сперва врезался в Тойоту-Виста», а затем - в витрину магазина.

"Водитель и пассажир отказались выйти из транспортного средства. Вели себя агрессивно, выражались нецензурной бранью", сообщили в ГИБДД НСО. К водителю и пассажиру пришлось применить силу. Они задержаны. на них составлены материалы по нескольких административным статьям.

Также мировым судьей вынесено решение о лишении буйного водителя прав на полтора года. Он оштрафован на 30 тысяч рублей.

#Криминал
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