В Татарске пьяный водитель уходил от погони и врезался в магазин

Posted 12 июля 2020, 09:05
Published 12 июля 2020, 09:05
Modified 25 декабря, 15:32
Updated 25 декабря, 15:32
В четверг 9 июля в Татарске случилась полицейская за пьяным водителем. Тойота-Карина пыталась скрыться от двух экипажей.
Нарушитель был замечен на улице Клубной. Он игнорировал требования полицейских об остановке. Остановить машину удалось лишь на привокзальной площади. Седан сперва врезался в Тойоту-Виста», а затем - в витрину магазина.
"Водитель и пассажир отказались выйти из транспортного средства. Вели себя агрессивно, выражались нецензурной бранью", сообщили в ГИБДД НСО. К водителю и пассажиру пришлось применить силу. Они задержаны. на них составлены материалы по нескольких административным статьям.
Также мировым судьей вынесено решение о лишении буйного водителя прав на полтора года. Он оштрафован на 30 тысяч рублей.