В Новосибирской области ликвидировали 17 несанкционированных свалок

Общий объем обнаруженных несанкционированных свалок составил с начала года 362 кубических метра. Максимальное скопление отходов обнаружено в районе СНТ «Елочки-2», СНТ «Ветеран» и СНТ «Рябинка». Собственникам всех земельных участков, органам местного самоуправления направлены необходимые уведомления. В течение 30 дней они должны либо сами ликвидировать свалки, либо заключить договоры с региональным оператором. Кроме того, обнаружено 31 место несанкционированного размещения строительных отходов.