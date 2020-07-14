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Posted 14 июля 2020, 10:11

Published 14 июля 2020, 10:11

Modified 25 декабря, 15:33

Updated 25 декабря, 15:33

В Новосибирской области ликвидировали 17 несанкционированных свалок

14 июля 2020, 10:11
Ликвидация прошла под контролем областного МинЖКХ.

Под контролем министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) – ООО «Экология-Новосибирск» с начала 2020 года выявлено 26 несанкционированных свалок, из них 17 ликвидировано. Об этом сообщает сайт Правительства НСО.

Соглашение административной структуры и регоператора заключено 25 августа 2008 г. Оно возлагает на регионального оператора возложена обязанность убирать несанкционированные свалки.

«Реализация соглашения между министерством и региональным оператором позволяет вести плановую работу по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов в регионе. Эта работа ведется в рамках деятельности по совершенствованию системы обращения с ТКО наряду с созданием необходимой инфраструктуры отрасли», – подчеркнул Денис Архипов.

Общий объем обнаруженных несанкционированных свалок составил с начала года 362 кубических метра. Максимальное скопление отходов обнаружено в районе СНТ «Елочки-2», СНТ «Ветеран» и СНТ «Рябинка». Собственникам всех земельных участков, органам местного самоуправления направлены необходимые уведомления. В течение 30 дней они должны либо сами ликвидировать свалки, либо заключить договоры с региональным оператором. Кроме того, обнаружено 31 место несанкционированного размещения строительных отходов.

#Экология
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