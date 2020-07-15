Новосибирские власти благоустроят пляж в Академгородке

Posted 15 июля 2020, 08:36
Published 15 июля 2020, 08:36
Modified 25 декабря, 15:33
Updated 25 декабря, 15:33
В ближайшее время Центральный пляж Академгородка перейдет в собственность муниципалитета. Эту новость сообщил мэр Анатолий Локоть на своей странице в Facebook.
Власти намерены навести порядок на пляже и существенно преобразить зону отдыха.
Напомним, что пляж принадлежит Сибирскому отделению СО РАН, которое сдавала территорию в аренду. Теперь же им займется мэрия. После того, как территорию площадью 17 гектаров отдадут муниципалитету, власти обещают вместе с активистами сделать из нее комфортное место отдыха «с хорошей пешей доступностью и актуальными дизайнерскими решениями».