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Posted 15 июля 2020, 08:36

Published 15 июля 2020, 08:36

Modified 25 декабря, 15:33

Updated 25 декабря, 15:33

Новосибирские власти благоустроят пляж в Академгородке

15 июля 2020, 08:36
Муниципальные службы возьмут на себе работу по благоустройству.

В ближайшее время Центральный пляж Академгородка перейдет в собственность муниципалитета. Эту новость сообщил мэр Анатолий Локоть на своей странице в Facebook.

Власти намерены навести порядок на пляже и существенно преобразить зону отдыха.

Напомним, что пляж принадлежит Сибирскому отделению СО РАН, которое сдавала территорию в аренду. Теперь же им займется мэрия. После того, как территорию площадью 17 гектаров отдадут муниципалитету, власти обещают вместе с активистами сделать из нее комфортное место отдыха «с хорошей пешей доступностью и актуальными дизайнерскими решениями».

#Город
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